Падна ограда на бившите казарми в Хасково
Част от тухлената ограда на бившето поделение в хасковския квартал "Орфей" се срути в четвъртък сутринта. Само ранният час на инцидента е осигурил раз...
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Част от тухлената ограда на бившето поделение в хасковския квартал "Орфей" се срути в четвъртък сутринта. Само ранният час на инцидента е осигурил раз...