Георги Лозанов разкри! Четири причини за гнева на хората
Правосъдието е неефективно и се поддава на натиск
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Правосъдието е неефективно и се поддава на натиск
До момента няма задържани, изградени са контролно-пропускателни пунктове
Акция срещу битовата престъпност се провежда на територията на област Шумен
Специализираната полицейска акция е срещу битовата престъпност и купуването на гласове
За момента от полицията и прокуратурата не коментират действията си
Главният прокурор благодари на колегите си за свършената работа и посочи най-важните проблеми
Отива в сливенското село Шивачево, където преди време възрастна жена беше нападната
Поредна възрастна жена стана жертва на престъпление през изминалата нощ
Наркобанда бе разбира в Сандански
Специализирана операция по противодействие на разпространението на наркотици и срещу битовата престъпност тече в Сандански
Главният прокурор Иван Гешев и главният секретар на МВР Ивайло Иванов пътуват за Пловдив
Трябва да затворим тази страница от криминалния преход – приватизацията, каза прокурор № 1
Операцията е срещу битовата престъпност, участва и главсекът на МВР
Тя трябва да стане държавна политика
Трябва да има репресии в държавата и нещата да се вкарат в норма
Спецакция се провежда на територията на село Ореховица
Освен оперативния състав на място ще бъдат изпращани и разследващи полицаи
Зарази случая в Браница пристигна Иван Гешев
Мощна акция срещу битовата престъпност в Браница
Вчера бяха задържани 11 души при специализираната операция срещу битовата престъпност