Убиха мъж при битов скандал в Ловешко
Извършителят сам е съобщил за инцидента
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Извършителят сам е съобщил за инцидента
Снощи е постъпил сигнал за битов скандал в столичния кв. „Орландовци". На място незабавно са изпратени полицейски екип и линейка, информират от пресце...
София. Мъж и жена адвокати бяха простреляни в столичния квартал "Княжево", научи Стандарт. Мъжът е ранен в ръката, а жената в рамото. В момента те се...