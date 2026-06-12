Роми пребиха полицай в Сливен
Двама роми нанесоха жесток побой на полицай в Сливен. 46-годишният инспектор Митко Желев е настанен в областната болница с личево-челюстна травма. Пац...
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Двама роми нанесоха жесток побой на полицай в Сливен. 46-годишният инспектор Митко Желев е настанен в областната болница с личево-челюстна травма. Пац...
Сградата на община в Завет