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Необходими продукти и начин на приготвяне
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Необходими продукти и начин на приготвяне
Двете институции ще осъществят контрол и върху онлайн платформите за търговия и информационни сайтове върху това как същите събират и обработват лични...
Американските власти имат системата Fog Reveal поне от 2018 г., като използват ресурса за разследване на предимно тежки престъпления като убийства и б...
Промяната в дизайна, наречена „Пълна защита на бисквитките“, има за цел да осигури подобрена защита срещу онлайн проследяване
Вашингтон. Световният гигант Google разработва алтернатива на интернет бисквитките. От компанията смятат, че те вече са твърде стари и не отговарят на...