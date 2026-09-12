Бисер Николов се среща с Георгиос Павлидис
Кърджали. Новоизбраният областен управител на област Източна Македония и Тракия в Гърция Георгиос Павлидис се срещна с областния управител на Кърджал...
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Кърджали. Новоизбраният областен управител на област Източна Македония и Тракия в Гърция Георгиос Павлидис се срещна с областния управител на Кърджал...
Кърджали. Областният управител на Кърджали Бисер Николов връчи удостоверения за успешно обучение на повече от 30 хотелиери и представители на туристич...
Кърджали. Областният управител на Кърджали Бисер Николов и депутатът Милко Багдасаров се срещнаха с жители от областта, които живеят и работят в Софи...
Кърджали. Канадската фирма SNC Lavalin ще започне строителството на новия цинков завод през юни 2014 г., съобщи областният управител на Кърджали Бисер...
Кърджали. Липсата на обходен път на Кърджали не позволява на областта да се възползва от геостратегическото положение на региона, през който преминав...
Кърджали. Изпълнителният секретар на гръцката област Източна Македония и Тракия Константинос Кацимигас и областният управител на Кърджали Бисер Ник...
Кърджали. "Няма да има „червена" метла в областна администрация", заяви при встъпването си в длъжност новият областен управител на Кърджали Бисер Нико...
Кърджали. Бисер Николов е издигнат от БСП за областен управител на Кърджали. Решението е взето единодушно от областния съвет на БСП. Младият банкер, к...