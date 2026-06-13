БЛС няма против НЗОК да плаща за биомаркерите, но не от парите за възнагражденията на лекарите и медицинските специалисти
Подобна практика би означавала отнемане на средства, предназначени за възнагражденията на медицинските специалисти
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Подобна практика би означавала отнемане на средства, предназначени за възнагражденията на медицинските специалисти
Проговори директорката на "Медицински надзор" Иванка Динева
Касата поема много важно изследване, което досега плащаха пациентите