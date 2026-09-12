ТЕЦ „Бобов дол“ ускорява трансформацията си: Инсталацията за биогаз ще заработи до края на годината
Съоръжението ще може да преработва до 100 000 тона биомаса годишно
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Съоръжението ще може да преработва до 100 000 тона биомаса годишно
Експлозията е станала в цех за обработка на тор за производство на биогаз – метан, в село Симеоново, община Тунджа
Пречиствателната станция на завода ще произвежда биогаз Най-големите инвестиции в пивоварния бранш у нас за последните две години са направени в пиво...
Бургас. Складова база за химически продукти пламна в бургаския квартал Крайморие. Пожарът е избухнал около 1,30 часа след полунощ. Огънят е тръгнал от...