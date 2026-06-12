Помощник готвач и пенсионерка грабнаха 36 300 лв. от „БИНГО Милиони“
36 300 лв. спечелиха тази седмица участниците в ТВ предаването „БИНГО Милиони". Големият победител е Явор Николов от Дулово, който след участието си в...
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36 300 лв. спечелиха тази седмица участниците в ТВ предаването „БИНГО Милиони". Големият победител е Явор Николов от Дулово, който след участието си в...