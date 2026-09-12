София спечели домакинство на световно по таекуондо
На извънредно заседание на Световната таекуондо федерация бе гласувано домакинството на страната ни на Световното първенство по таекуондо за юноши пре...
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На извънредно заседание на Световната таекуондо федерация бе гласувано домакинството на страната ни на Световното първенство по таекуондо за юноши пре...
Поредният медал за българското таекуондо донесе Калоян Бинев на един от най-тежките и престижни световни турнири по таекуондо "Presidents Cup". Сребр...
ДПС няма да подкрепи бюджета на държавното обществено осигуряване и закона за данъчната тежест София. Категорично възразявам срещу поставянето на едн...
София. Решението на Вежди Рашидов да бойкотира заседанието на парламентарната комисия по култура и медии е силен знак на несъгласие и неприемане на пр...
Съден съм предварително, коментира той София. Моето назначение е или капан или глупост. Това заяви Слави Бинев във връзка с готвените протести за наз...
София. "ГЕРБ е партията, която направи най-големите и тежки компромиси като отстъпихме знакови комисии само и единствено, за да има възможен политичес...
София. Представителят на НФСБ в ЕП Слави Бинев подкрепи предложението за почти двойно увеличение на бюджета на програма "Еразъм +" за периода 2014-202...
Математиците дават по 5 евродепутати на Станишев и Борисов
София. "В момента ЕС говори за солидарност, а когато България призова за солидарност с бежанците от Сирия, остава глас в пустиня. ЕС се грижи единстве...
София. Остро отворено писмо срещу държавните медии в България написа евродепутатът Слави Бинев. Сигналът му е до шефовете на обществените радио и теле...
София. Октомврийска революция, ако Борисов остане на власт, предрече лидерът на коалицията "ГОРДа България" Слави Бинев. Той се обяви за смяна на ста...