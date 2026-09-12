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Бинев: Очаква ни тежка зима

Бинев: Очаква ни тежка зима

София. "В момента ЕС говори за солидарност, а когато България призова за солидарност с бежанците от Сирия, остава глас в пустиня. ЕС се грижи единстве...

19 октомври | 19:20
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