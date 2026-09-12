Свършиха парите за чиновниците в Ню Йорк
От 1 октомври всички служители на кметството ще излязат в неплатен отпуск
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От 1 октомври всички служители на кметството ще излязат в неплатен отпуск
Очаквана победа на изборите за кмет на Ню Йорк отбеляза досегашният градоначалник Бил де Блазио. Той печели втори мандат с 64,7% от гласовете, според...
Като млад Бил де Блазио раздава храна в Никарагуа, подкрепя сандинистите
Ню Йорк. Либералният демократ Бил де Блазио е новоизбраният кмет на Ню Йорк, съобщиха американските медии. Той наследява на поста бизнесмена Майкъл Бл...