Над 5 000 напират за къщата на Big Brother 5 (ВИДЕО)
Над 5 000 души са желаещите да влязат в къщата на Big Brother 5 само за седмица. Това съобщават от Нова и изтъкват, че броят на мераклиите за слава е...
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Над 5 000 души са желаещите да влязат в къщата на Big Brother 5 само за седмица. Това съобщават от Нова и изтъкват, че броят на мераклиите за слава е...