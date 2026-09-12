Славков проспа Гала
Малък Тошко победи в поредното състезание между брадърите, а след това изчезна от фокуса на камерите
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Малък Тошко победи в поредното състезание между брадърите, а след това изчезна от фокуса на камерите
Напрежението в "Биг брадър ол старс" ескалира. Съквартирантите взеха на мушка Петя Буюклиева и започнаха все по-откровено да коментират поведението й....
Приковаха с белезници изкусителката от острова и плейбоя Както се очакваше, шоу в този сезон на "Биг брадър ол старс" ще прави Малък Тошко. След като...