Всичко за Биг Брадър Ол Старс

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Буюклиева на война с Еврото

Буюклиева на война с Еврото

Напрежението в "Биг брадър ол старс" ескалира. Съквартирантите взеха на мушка Петя Буюклиева и започнаха все по-откровено да коментират поведението й....

09 декември | 22:40
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Калина сваля Малък Тошко

Калина сваля Малък Тошко

Приковаха с белезници изкусителката от острова и плейбоя Както се очакваше, шоу в този сезон на "Биг брадър ол старс" ще прави Малък Тошко. След като...

21 ноември | 23:15
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