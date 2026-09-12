14-то място за биатлонистите ни на Игрите в Южна Корея
Отново най-силно се представи Георги Джоргов
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Отново най-силно се представи Георги Джоргов
Възпитаниците на Ирина Никулчина, Елена Георгиева и Георги Джолев се представиха отлично в състезанията за купа Ростер
Банско. Биатлонистите от СК „Банско" Михаил Клечеров и Иван Златев, които участваха на Олимпийските игри в Сочи, се срещнаха с кмета на община Банско...