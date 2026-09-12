Цацаров отрече връзка на "Бг Уотъргейт" и изборите
Обвинител № 1 напомни, че МВР министърът упражнява контрол върху СРС-та
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Обвинител № 1 напомни, че МВР министърът упражнява контрол върху СРС-та
Няма как Цветанов да не е знаел за незаконното подслушване
София. Вътрешният министър Петя Първанова посети тайно главния прокурор Сотир Цацаров в кабинета му в Съдебната палата. След срещата, продълижила час...