Лолова даде старт на тържествата по случай 100 г. бг кино в Париж
Невероятната Татяна Лолова даде началото на тържествата за 100-годишнината на българското кино в Париж. Четири поколения зрители аплодираха голямата б...
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Невероятната Татяна Лолова даде началото на тържествата за 100-годишнината на българското кино в Париж. Четири поколения зрители аплодираха голямата б...
Българският филм на столетието е "Време разделно". Това стана след гласуване на зрители в класацията "Лачените обувки на българското кино" на БНТ, с к...