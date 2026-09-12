Стартира изцяло обновеното ново издание на Vivacom Регионален грант
Телекомът увеличава двойно размера на даренията, като общият фонд ще бъде 100 000 лв.
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Телекомът увеличава двойно размера на даренията, като общият фонд ще бъде 100 000 лв.
Това е безвъзмездна помощ, грантови средства по Плана за възстановяване и устойчивост
Процедурата е насочена към компании в четири от икономическите сектори на страната
Още 200 млн. безвъзмездна помощ за бизнеса
Сливен. Община Сливен иска безвъзмездна помощ в размер на 4,3 милиона лева от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда...
Берн. Швейцарците ще гласуват на референдум дали държавата да се ангажира с осигуряването на "базов доход" на всеки гражданин, независимо от това дали...