Витоша очаква туристи и велосипедисти с безплатни автобуси
Инициативата на Лидл България стартира за шеста година. От автобусите могат да се възползват пешеходци и велосипедисти до маршрутите за преходи на Ден...
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Инициативата на Лидл България стартира за шеста година. От автобусите могат да се възползват пешеходци и велосипедисти до маршрутите за преходи на Ден...
Автобусната ВелоВитоша приключи своя втори сезон с над 1 500 велосипедисти, извозени от столицата към колоездачните трасета на Витоша Над 36 000 души...
Варна. Три безплатни линии на градския транспорт осигурява на 31 декември общинската фирма "Градски транспорт" във Варна. По настояване на кмета Иван...