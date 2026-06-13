Google предлага безплатен роуминг
Google планира да пусне мобилна услуга, в рамките на която ще предложи напълно безплатен международен роуминг за всички абонати. За целта интернет ком...
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Google планира да пусне мобилна услуга, в рамките на която ще предложи напълно безплатен международен роуминг за всички абонати. За целта интернет ком...