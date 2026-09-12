Ето банките, които ще дават заемите до 4500 лева
Това е според информация на Българска банка за развитие
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Това е според информация на Българска банка за развитие
ББР обяви изискванията, на които трябвапда се отговаря
Сросът за погасяването им е 10 години
Безлихвен заем ще може да ползва всяка община, която стопанисва находище на минерална вода и подготви проект за развитието му. Това обяви в интервю за...
Нов механизъм определя отговорните за корекциите. Да плащат виновните, категоричен е Дончев Общините, които имат финансови корекции през последната г...