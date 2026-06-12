БПГА: Близо 3,5 млн. литра дизел на ден се продават безотчетно
София. Близо 3,5 милиона литра дизел на ден се продават безотчетно. За това алармират от Българската петролна и газова асоциация. Управителният съвет...
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София. Близо 3,5 милиона литра дизел на ден се продават безотчетно. За това алармират от Българската петролна и газова асоциация. Управителният съвет...