Няма опасност за живота на бебето, бито от акушерка
Няма опасност за живота на бебето, което бе бито от акушерка в частна болница в София. Това съобщи пред бТВ Боряна Маринкова от „Токуда", където момич...
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Няма опасност за живота на бебето, което бе бито от акушерка в частна болница в София. Това съобщи пред бТВ Боряна Маринкова от „Токуда", където момич...