Бентеке на линия за сблъсъка с "Челси"
Централният нападател на "Ливърпул Кристиан Бентеке се възстанови от контузия и ще може да вземе участие в мега дербито срещу "Челси" тази събота, въп...
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Централният нападател на "Ливърпул Кристиан Бентеке се възстанови от контузия и ще може да вземе участие в мега дербито срещу "Челси" тази събота, въп...
"Ливърпул" няма да може да разчита на белгийския си нападател Кристиан Бентеке за предстоящото градско дерби срещу "Евертън" през уикенда. Бентеке про...
Белгийският нападател Кристиан Бентеке официално подписа с "Ливърпул". Той преминава от "Астън Вила" за сумата от 32,5 милиона паунда. 24-годишният н...