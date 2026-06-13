Печелиш от борсата, ако пестиш енергия
Въвеждат бели сертификати, които компаниите ще може да продават Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) ще започне да издава бели сертификат...
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Въвеждат бели сертификати, които компаниите ще може да продават Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) ще започне да издава бели сертификат...