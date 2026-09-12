71 бели гълъба за "Чапекоензе"
Сълзи, запалени свещи и бели гълъби. В нощта на 30-и ноември срещу 1-и декември на стадиона в Меделин "Атанасио Жирардо" финал за Копа Судамерикана не...
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Сълзи, запалени свещи и бели гълъби. В нощта на 30-и ноември срещу 1-и декември на стадиона в Меделин "Атанасио Жирардо" финал за Копа Судамерикана не...
По молба на семейството хората пристигаха без цветя Десетки гълъби излетяха в небето над "Свети Седмочисленици", сякаш да ескортират душата на Митко...
Шест бели гълъба полетяха в небето в памет на жертвите на бомбения атентат на летище Бургас. Присъстващите на церемонията обявиха, че птиците символиз...