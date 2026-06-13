Хванаха беглец, укривал се 50 години
Органите на реда в американския щат Флорида задържаха мъж, укривал се от закона в продължение на повече от 50 години, съобщава BBC. 79-годишният Фран...
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Органите на реда в американския щат Флорида задържаха мъж, укривал се от закона в продължение на повече от 50 години, съобщава BBC. 79-годишният Фран...