Мохед Олтрад - Бедуинът милиардер
Преди дни избраха някогашното момче от пясъците за световен предприемач за 2015-а Мохед Олтрад остава сираче в пустинята, а днес има 170 компании със...
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Преди дни избраха някогашното момче от пясъците за световен предприемач за 2015-а Мохед Олтрад остава сираче в пустинята, а днес има 170 компании със...