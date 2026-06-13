Английски туристи бедстват в ловна хижа в Кърджалийско
Група английски туристи са блокирани в ловната хижа на еленовото стопанство „Студен кладенец", след като придошлата вода заля и прекъсна участък от ре...
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Група английски туристи са блокирани в ловната хижа на еленовото стопанство „Студен кладенец", след като придошлата вода заля и прекъсна участък от ре...
Над 170 български шофьори на тирове бедстват в Сърбия на границата с Хърватия. Това съобщи в предаването „Часът на Милен Цветков" шофьорът Пенчо Пенче...
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БЧК, фирми и сънародници им пращат вода и храна, искат провизии за месец Без хляб и вода останаха 14 украински моряци на борда на бълкера ASIAN DREAM...