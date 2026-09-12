250 лева за първолак от бедно семейство
И през новата учебна година еднократна помощ да получат първокласниците от бедни семейства предлагат от МТСП
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И през новата учебна година еднократна помощ да получат първокласниците от бедни семейства предлагат от МТСП
"Момченцето, като получи таблета, буквално хукна из къщата и очите му грееха от радост. Хората бяха много благодарни", разказаха учениците Добрич. Уч...
Русе. С еднократна помощ от 1000 лв. ще подпомогне община Русе семейство с десет деца. С парите многочленната фамилия ще подпомогне най-належащите си...