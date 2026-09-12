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Има ли промяна в подрдбата на партиите
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Има ли промяна в подрдбата на партиите
Прекъсването на емоционалната връзка с храната донесе нелицеприятни социални явления
Търговски център в британския град Шефийлд приложи на практика идеята на 10-годишно дете за оптимизиране на търговската си площ. Управата въведе две п...