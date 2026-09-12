Смразяващ разказ за наръгано на детска площадка момче
Момиче на 16 години намушка с нож свой връстник на детска площадка в Ямбол
Следете всички новини, анализи и коментари за Батут. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Момиче на 16 години намушка с нож свой връстник на детска площадка в Ямбол
София. Министърът на младежта и спорта проф. Мариана Георгиева проведе срещна с шефа на световната гимнастика Бруно Гранди. Сред темите на разговора...
Ямбол. Треньор по скокове на батут е бил застрелян в Ямбол. Както Стандарт Нюз вече съобщи 68-годишен мъж беше открит мъртъв на улицата тази сутрин....