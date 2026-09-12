Тежка драма с вдовицата на Батето. Признанието
Тя потъна в скръб от загубата на близките хора
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Тя потъна в скръб от загубата на близките хора
Написал ги е на листче в болницата
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Припомняме си уникалните фрази на Иван Славков
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