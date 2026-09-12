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БАТЕ краде желан от "Левски"

БАТЕ краде желан от "Левски"

Беларуският шампион БАТЕ (Борисов) се цани да отмъкне трансферна цел номер едно на "Левски". Защитникът Сергеи Политевич, който е капитан на "Динамо"...

03 януари | 21:50
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