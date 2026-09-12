Шок! Коронавирусът става съюзник на ЦСКА
Двете звезди на БАТЕ Борисов са заразени
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Двете звезди на БАТЕ Борисов са заразени
БАТЕ победи "артилеристите" с 1:0
"Лудогорец" постигна класическа победа с 3:0 срещу БАТЕ Борисов в последната си контрола от подготвителния лагер на отбора в Ангалия. Разградчани доми...
Беларуският шампион БАТЕ (Борисов) се цани да отмъкне трансферна цел номер едно на "Левски". Защитникът Сергеи Политевич, който е капитан на "Динамо"...
БАТЕ Борисов е по близо до подписа на защитник, пръв в трансферния списък на "Лески", информира Гонг. Бранителят на "Динамо" Минск Сергей Политевич е...
Отборът на "Зенит" (Санктпетербург) показа изключителната си класа и не остави никакви шансове на "Валенсия" след победа с 2:0 като домакин. Домакинит...