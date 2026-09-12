Церовска: Отпускат близо 2,8 млн. лв. за битова канализация на квартали в Батановци

Близо 2,8 млн. лв. ще бъдат отпуснати за изграждане на битова канализация на кварталите „Делниче" и „Бор" в гр.Батановци. Средствата ще бъдат дадени б...