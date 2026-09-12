Ново изчезване на мъж край Перник. Мистерията е пълна
Борислав Боянов за последно е видян на автобусна спирка в града
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Борислав Боянов за последно е видян на автобусна спирка в града
Основната версия на разследващите е любовна драма
Жители на град Батановци излязоха на протест срещу новоизбрания кмет Радослав Банчев. Хората искат нови избори, защото смятат, че кандидатът на ГЕРБ е...
Близо 2,8 млн. лв. ще бъдат отпуснати за изграждане на битова канализация на кварталите „Делниче" и „Бор" в гр.Батановци. Средствата ще бъдат дадени б...