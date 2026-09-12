Американски дипломати призоваха за удари срещу Асад
Над 50 дипломати от Държавния департамент на САЩ са призовали за въздушни удари срещу сирийския президент Башар Ал-Асад в документ, видян от в. "Уолст...
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Над 50 дипломати от Държавния департамент на САЩ са призовали за въздушни удари срещу сирийския президент Башар Ал-Асад в документ, видян от в. "Уолст...
Сирийският президент Башар Асад строи тайна подземна атомна централа с цел създаване на ядрени оръжия, писа германското сп. "Шпигел". Според информац...
Сирийският президент Башар Ал-Асад е прекарал новогодишната нощ на фронта сред войниците от сирийската армия. Държавният глава разговаря, пие чай и х...
Дамаск. Режимът на Башар Асад отрича употребата на химически оръжия срещу бунтовниците в страната. ООН започна разследване на случая след сигнали от...
Истанбул. САЩ ще удвоят подпогането на бунтовниците в Сирия и ще предоставят на опозиционните сили в Сирия допълнително финансиране от 123 млн. долар...