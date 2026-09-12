Всичко за Башар Ал-Асад

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Асад правел ядрено оръжие

Асад правел ядрено оръжие

Сирийският президент Башар Асад строи тайна подземна атомна централа с цел създаване на ядрени оръжия, писа германското сп. "Шпигел". Според информац...

10 януари | 19:00
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