IN MEMORIAM: Отиде си бащата на демокрацията
Желю Желев почина в съня си месец преди да стане на 80 години Отиде си Желю Желев. Първият демократично избран президент на България угасна месец пре...
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Желю Желев почина в съня си месец преди да стане на 80 години Отиде си Желю Желев. Първият демократично избран президент на България угасна месец пре...