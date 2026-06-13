Бас китаристът на АББА почина
Рутгер Гунарсон, бас китаристът на шведската група АББА, е починал. Това съобщава вестник "Експресен". Няма информация каква е причината за кончината...
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Рутгер Гунарсон, бас китаристът на шведската група АББА, е починал. Това съобщава вестник "Експресен". Няма информация каква е причината за кончината...