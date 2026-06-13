"Барса" отписва ШЛ заради титлата
Треньорът на "Барселона" Луис Енрике е готов да отпише Шампионската лига, стига тимът му да стане шампион на Испания. Спецът заяви, че за да се счита...
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Треньорът на "Барселона" Луис Енрике е готов да отпише Шампионската лига, стига тимът му да стане шампион на Испания. Спецът заяви, че за да се счита...
"Барселона победи "Арсенал" с 3:1 и се класира за четвъртфиналите на Шампионска лига с общ резултат 5:1. Каталунците спечелиха първия мач с 2:0. В 1...
Звездата на "Барса" Лионел Меси пръсна 32 млн. евро за "Ферари" от 1957 г. Уникалното возило "335 S Spider Scaglietti" счупи и всички рекорди за най-с...
Барселона започна успешно защитата на титлата си в Примера дивисон. Това стана след като тази вечер постигна трудна победа над "Атлетик" (Билбао) с 1:...
Протести белязаха финала за Купата на краля между "Барса" и "Атлетик" (3:1). Феновете на двата отбора обединиха антипатиите си към правителството в Ма...