Разкритие! Кой е най-голямата барета у нас
И с какво е останал в историята
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И с какво е останал в историята
Пловдивският окръжен съд наложи мярка за неотклонение „задържане под стража" на баретата Драгомир Драгомиров, задържан за участие в контрабандния кана...
Хасково. Бивша барета получи две години зад решетките и глоба от 10 000 лв. за трафик на хероин от хасковският окръжен съд. Екс-спецполицаят от отряд...