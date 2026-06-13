Убиха главатаря на терористите от "Бардо
Над 12 000 души се включиха в тунизийската столица в марш срещу тероризма, посветен на 22-те жертви на атентата в музея "Бардо", предаде ТАСС. Участни...
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Над 12 000 души се включиха в тунизийската столица в марш срещу тероризма, посветен на 22-те жертви на атентата в музея "Бардо", предаде ТАСС. Участни...
С концерт днес ще бъде отворен отново националният музей Бардо в Тунис. Това се случва седмица след терористичното нападение, при което загинаха 22 ду...