Банскалии плащат данъци от понеделник
Кампанията по събиране на местни данъци и такси за 2016 година стартира от 1 февруари. Всички данъчно задължени лица в община Банско могат да се възпо...
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Кампанията по събиране на местни данъци и такси за 2016 година стартира от 1 февруари. Всички данъчно задължени лица в община Банско могат да се възпо...
Банско. Бдителен банскалия помогна за залавянето на двама крадци. Той се обадил на телефон 112 към 07:50 часа в понеделник и съобщил за възникнал пожа...
Благоевград. Заможни банскалии, които са запалени кукери, не жалят парите, за да се уредят с качествени кукерски премени. Банскалии всяка година се ре...
Банско. Десет банскалии развяха местното знаме от величествения връх Монблан – първенецът по височина в цяла Западна Европа, извисяващ се на 4810 метр...