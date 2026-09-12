Баничка от филийки. Уникална закуска – бърза и вкусна
Цялото семейство остава доволно
Следете всички новини, анализи и коментари за Баничка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Цялото семейство остава доволно
Притеснявате ли се, че детето ви се тъпче с мазни банички и чипс в междучасието? Сигурно, на фона на заливащата ни информация колко вредни са тези хра...
Благоевград. Животът на 63-годишната Люба Щерева -Джордан, която се отрови с баничка в Гоце Делчев, вече е вън от опасност. Добрата новина съобщи шефк...