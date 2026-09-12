Няма пострадали при пожара в баничарница
Велико Търново. Няма пострадали хора при пожара в баничарница във Велико Търново, който горя вечерта в петък. В късните часове огънят беше потушен, с...
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Велико Търново. Няма пострадали хора при пожара в баничарница във Велико Търново, който горя вечерта в петък. В късните часове огънят беше потушен, с...
Велико Търново. Пожар унищожи баничарница във Велико Търново, съобщи бТВ. Бяха евакуирани хората от два жилищни блока, имаше опасност от взрив на десе...
Казанлък. Неизвестни запалиха баничарница в Казанлък тази нощ, съобщи БГНЕС. Инцидентът е станало около 1:30 през нощта. Според собствениците, които...