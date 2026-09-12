Пожар унищожи селскостопанска постройка
Изгорели са 6 домашни животни, 2000 бали слама, 900 кг зърно, 1 тон фураж
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Изгорели са 6 домашни животни, 2000 бали слама, 900 кг зърно, 1 тон фураж
Във вторник около 15.30 часа на по пътя за Маказа в община Кирково при товаро-разтоварна дейност водачът на паркиран в близост до пътното платно ками...
Кърджали. 80 бали слама изгоряха при пожар в дървена постройка в село Припек, съобщиха от ОД на МВР Кърджали. Екип на пожарната служба в Джебел е пот...