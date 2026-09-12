Бал с маски в кметство
Бал с маски и приказни герои буквално превзеха фоайето на община Благоевград в организирания празник, който бе част от коледния фестивал в града. Цент...
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Бал с маски и приказни герои буквално превзеха фоайето на община Благоевград в организирания празник, който бе част от коледния фестивал в града. Цент...
Нина Добрев (крайната вляво на снимката) и нейни приятелки се предрешиха като Виктория Бекъм и колежките й от "Спайс гърлс", когато бяха на върха на к...
София. Известният по цял свят баритон от Мексико Карлос Алмагер ще гостува в ролята на Ренато в „Бал с маски" от Верди на 23 октомври в Софийската опе...