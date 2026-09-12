Всичко за Бал С Маски

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Бал с маски в кметство

Бал с маски в кметство

Бал с маски и приказни герои буквално превзеха фоайето на община Благоевград в организирания празник, който бе част от коледния фестивал в града. Цент...

17 декември | 14:35
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