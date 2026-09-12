Въпреки дъжда близо 100 смелчаги се пуснаха в БГ Даунхил Сериите
Стивиан Гатев с поредна победа Въпреки лошото време и неспирния дъжд в събота, близо 100 смелчаги от цялата страна се включиха е екстремната „байк" н...
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Стивиан Гатев с поредна победа Въпреки лошото време и неспирния дъжд в събота, близо 100 смелчаги от цялата страна се включиха е екстремната „байк" н...
Домашната на софиянци планина приема четвъртия кръг от Българските Даунхил Серии Задава се едно от най-интересните байк събития за годината – третото...
На 12-13 октомври колоездачи от цяла България се събират в София