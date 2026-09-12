Въпреки дъжда близо 100 смелчаги се пуснаха в БГ Даунхил Сериите

Стивиан Гатев с поредна победа Въпреки лошото време и неспирния дъжд в събота, близо 100 смелчаги от цялата страна се включиха е екстремната „байк" н...