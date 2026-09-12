Ексгард на Бай Миле - в стрелбата на Слънчев бряг

Бивш бодигард на Бай Миле е замесен в кървавата престрелка в Слънчев бряг срещу Митьо Очите и хората му. Най-вероятно той е сред арестуваните. Става...