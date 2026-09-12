Пренасят Богородица от Бачково до Клувията
Шествието с Чудотворната икона се провежда винаги на втория ден след Великден
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Шествието с Чудотворната икона се провежда винаги на втория ден след Великден
Почистват догодина уникалните стенописи на Бачковската света обител Бизнесмени дариха половин милион лева на Бачковския манастир. Те са от Пловдив и...
Премиерът Бойко Борисов покани игумена на Бачковския манастир - архимандрит Симон, на заседанието на Министерски съвет. „Поканил съм игуменът на Бачк...
Бачковският манастир е бил ограбен, информира БГНЕС. Полицията не е допускала посетители до обителта в неделя, свидетелстваха очевидци. Причината е о...
Министърът на културата Вежди Рашидов получи поздравително писмо от игумена на Бачковския манастир „Успение Богородично" Негово Високопреподобие архим...
Реставрацията на чудотворната икона на финала, чакат я за Кръстовден