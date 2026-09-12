Всичко за Бачковския Манастир

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Обраха Бачковския манастир

Обраха Бачковския манастир

Бачковският манастир е бил ограбен, информира БГНЕС. Полицията не е допускала посетители до обителта в неделя, свидетелстваха очевидци. Причината е о...

26 януари | 15:40
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