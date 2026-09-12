Ураган помете и Бачково. Страшни снимки
Повалени са дървета, някои от които са паднали върху автомобили
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Повалени са дървета, някои от които са паднали върху автомобили
Бачковският манастир „Успение Богородично“ става сцена на чудеса
Двама мъже - на 47 и на 32 години, са пострадали във втория тунел на пътя от Асеновград към Смолян край Бачково, след като товарен автомобил е блъснал...
Във финалната среща за купа Бачково волейболистите на "Добруджа 07" се изправиха срещу отбора на Монтана. Мачът се игра в зала "Добротица" в Добрич, к...
Шофьор в развод със съпругата си предизвика тежка верижна катастрофа на пътя между Наречен и Бачково. При удара са нанесени материални щети на три авт...
Нов маршрут ще води туристите от Бачковския манастир до Перперикон. Това обявиха наскоро игуменът на обителта отец Симон и видният български археолог...
Няма прокоба, иконата се носи от най-неопитните, отсече игуменът Кръстът на Чудотворната икона от Бачковския манастир се счупи по време на литийното...
Пловдив. "Дочакахме да я видим и да я докоснем отново". С тези думи вярващите, които се събраха на втория ден от Великден в Бачковския манастир, понес...
Пловдив. За първи път след двегодишно прекъсване чудотворната икона на Св. Богородица ще участва в литийното шествие на Бачковския манастир. То се орг...
От КАТ твърдят, че катастрофата е заради силен сняг и несъобразена скорост
Реставрацията на чудотворната икона на финала, чакат я за Кръстовден