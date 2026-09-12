Кукери и бабугери превзеха Перник. Уникални снимки
Голям брой участници от чужбина на Сурва
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Голям брой участници от чужбина на Сурва
На тържествена церемония в сградата на Минната дирекция в гр. Перник официално бяха връчени наградите на победителите в отделните категории на ХХХ Меж...
Над 3000 кукери предизвикаха земетръс в Симитли Тръпката е до живот, правим го от сърце и душа, категорични са и деца, и възрастни Като заваля дъжд...